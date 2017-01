:: :: ::

Papa Francisco: «La felicidad es un camino de vida de seguimiento al Señor»

la ‘felicidad’ «no es un mecanismo automático, sino un camino de vida de seguimiento del Señor. En este sentido el Santo Padre señaló que «para ser bienaventurado, se necesita ante todo ser convertido, para así estar en grado de apreciar y vivir los dones de Dios». CAMINEO.INFO.- Desde la ventana de su estudio del Palacio Apostólico, el pontífice expresó a los fieles congregados en la plaza de San Pedro, que. En este sentido el Santo Padre señaló que «, para así estar en grado de apreciar y vivir los dones de Dios». La predicación de Jesús, precisó Francisco, sigue un camino particular, «comienza con el término ‘bienaventurados’, es decir, felices; y prosigue con la indicación de la condición para alcanzar esta felicidad; y concluye haciendo una promesa». El motivo de la bienaventuranza, es decir, de la felicidad, subrayó el Papa, no está en la condición pedida, sino en la sucesiva promesa, de recibirlo con fe como don de Dios. Reflexionando sobre la primera bienaventuranza «dichosos los pobres de espíritu» Francisco dijo que «el pobre de espíritu es aquel que ha asumido los sentimientos y las actitudes de esos pobres que en su condición no se rebelan, sino que saben ser humildes, dóciles, disponibles a la gracia de Dios». «La felicidad de los pobres de espíritu tiene dos dimensiones: respecto a los bienes materiales es la sobriedad, no necesariamente renuncia, sino la capacidad de vivir lo esencial, de compartir; capacidad de renovar cada día el estupor por la bondad de las cosas sin sobrecargarse en la opacidad del consumo voraz». «Cuanto más tengo, más quiero y esto mata el alma. El hombre o la mujer que haga esto no será feliz», manifestó. Por otro lado, «respecto a Dios y a su alabanza, es el reconocimiento de que el mundo es bendición y que en su origen está el amor creador del Padre. Pero es también apertura a Él, docilidad a su señoría, que ha querido el mundo para todos los hombres en su condición de pequeñez». «¡Si en nuestras comunidades hubiese pobres de espíritu habría menos divisiones, contrastes y polémicas!», exclamó. «La humildad como la caridad es una virtud esencial para la convivencia en las comunidades cristianas», expresó.







