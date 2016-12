:: ::

El Papa da el pésame al arzobispo de Berlín y pide que no haya más espacio para la locura homocida Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

el papa Francisco sufrió una «profunda conmoción» al conocer los hechos. CAMINEO.INFO.- En el mensaje al Arzobispo de Berlín, enviado por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, se indica que «Su Santidad manifiesta su propia participación en el luto de los familiares expresando su compasión y asegurando su cercanía al dolor de ellos. En la oración confía a los difuntos a la misericordia de Dios suplicándole también por la curación de los heridos». En el telegrama el Santo Padre agradece «a los servicios de ayuda y de seguridad por su esfuerzo activo» y se resalta que «el Papa Francisco se une a todos los hombres de buena voluntad que se esfuerzan para que la locura homicida del terrorismo no encuentre más espacio en nuestro mundo». «En ese sentido, Su Santidad implora de Dios Padre misericordioso el consuelo, la protección y la confortadora bendición», concluye el telegrama.







