El apoyo de la Santa Sede a la Agenda 2030 de la ONU es una gran amenaza para la vida de los niños INFOCATÓLICA

análisis en profundidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs) de las Naciones Unidas y su posible impacto en la vida y el bienestar de los niños y en el ámbito más amplio de la familia. Los SDG consisten en 17 metas y 169 objetivos que los estados miembros se han comprometido a alcanzar para 2030. El análisis también examina el apoyo ofrecido a la agenda de la ONU por la Santa Sede. CAMINEO.INFO.- « Voice of the Family » (La Voz de la Familia) ha publicado un informe que incluye un análisis en profundidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs) de las Naciones Unidas y su posible impacto en la vida y el bienestar de los niños y en el ámbito más amplio de la familia. Los SDG consisten en 17 metas y 169 objetivos que los estados miembros se han comprometido a alcanzar para 2030. El análisis también examina el apoyo ofrecido a la agenda de la ONU por la Santa Sede. El informe explora : Los objetivos y objetivos de las SDG de las Naciones Unidas que representan una amenaza para la vida y el bienestar de los niños, nacidos y no nacidos ;

; El verdadero significado del lenguaje de « salud sexual y reproductiva »;

»; Las consecuencias destructivas de los « programas de salud sexual y reproductiva » de la ONU y la expansión prevista de dichos programas;

de los « » de la ONU y la expansión prevista de dichos programas; La conexión entre los SDG y los movimientos para imponer la destructiva «educación integral de la sexualidad» en todo el mundo;

en todo el mundo; El apoyo a los SDG expresado por el Papa Francisco;

El apoyo adicional al SDG ofrecido por el Pontificio Consejo de Trabajadores de la Salud, la Pontificia Academia de Ciencias y la Pontificia Academia de Ciencias Sociales; La Voz de la Familia invita a compartir ampliamente esta información, especialmente con nuestros obispos y clérigos, para que puedan ser informados de la amenaza inmediata y grave que representan para los niños y la familia el apoyo ofrecido por los órganos del Vaticano a estos Aspectos de la agenda global contra la vida y la lucha contra la familia.







