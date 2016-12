:: :: ::

El Arzobispo presenta el Proyecto Diocesano de Evangelización a los sacerdotes que no pertenecen a ninguna Vicaría Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha presentado hoy, martes, el Proyecto Diocesano de Evangelización, en la Iglesia de San Lorenzo, en Valencia, para los sacerdotes que no pertenecen a ninguna Vicaría, como los de la Catedral de Valencia, la Basílica de la Virgen, los Seminarios, las residencias sacerdotales o los capellanes de hospital, entre otros.



Asimismo, la presentación para la Vicaría IV también será este martes, a las 20.30 horas, en el Auditorio municipal de Rafelbunyol, a cargo del obispo auxiliar de Valencia monseñor Arturo Ros.



Igualmente, el obispo auxiliar de Valencia monseñor Javier Salinas presentará el Proyecto Diocesano a la Vicaría VI hoy, a las 20.30 horas, en la iglesia de Santa María, en Ontinyent.



La programación de presentaciones a todas las Vicarías continuará este viernes, 16 de diciembre, a las 20.30 horas, en el Colegio Santa Ana de Algemesí para la Vicaría VII a cargo del obispo auxiliar de Valencia monseñor Esteban Escudero, mientras que el sábado, día 17, tendrán lugar las dirigidas a la Vicaría V, a las 11 horas, en el templo parroquial de Vilamarxant, presidida por monseñor Ros, y a la Vicaría VIII, también el 17, a las 11 horas, en el Colegio A. Suárez de Calderón del Grao de Gandia, a cargo de monseñor Salinas.



Asimismo, el obispo auxiliar de Valencia monseñor Esteban Escudero presentó el Proyecto Diocesano de Evangelización a la Vicaría III el sábado, 10 de diciembre, en la parroquia de la Asuncion, en Torrent, y también será el responsable de la presentación a la Vicaría VII, el próximo 16 de diciembre, a las 20.30 horas, en el Colegio Santa Ana de Algemesí.



El Proyecto Pastoral Diocesano fue aprobado en la Asamblea diocesana celebrada en la Catedral, el pasado 15 de octubre, y se estructura en cuatro ámbitos -comunión, liturgia, anuncio y caridad- sobre un total de 18 proposiciones y 233 líneas pastorales prioritarias para la diócesis.









