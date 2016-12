:: :: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo 5 / 5 (4 Votos)





Los Servicios Sociales de San Juan de Dios organizan un concierto de “Gospel” a beneficio de las personas sin hogar Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- Los Servicios Sociales de San Juan de Dios de Valencia han organizado para este viernes un concierto benéfico con música “Gospel” para recaudar fondos destinados a la atención de personas sin hogar.



El concierto tendrá lugar a las 22 horas en el Ateneo Mercantil de Valencia a cargo del coro “Gospel Gloria”, integrado por cantantes y músicos de diferentes iglesias evangélicas de Valencia con más de 20 años de trayectoria.



La actuación pretende “la implicación y la solidaridad de los valencianos para mejorar la calidad de vida de estas personas que se encuentran en un momento de gran fragilidad”, han añadido.



Los fondos recaudados se destinarán a la red de viviendas de inclusión social de San Juan de Dios en Valencia que atiende anualmente a más de 400 personas entre su albergue y las viviendas.



El concierto “servirá también para sensibilizar a la sociedad sobre la situación que viven centenares de personas que no tienen hogar”, según las mismas fuentes que han añadido que las entradas tienen un precio de 10 € y se pueden adquirir en “ticketea”.



Igualmente, las entradas podrán obtenerse en la recepción del albergue de San Juan de Dios, ubicado en la calle Luz Casanova 8, Valencia, y “el mismo día del concierto en las taquillas”. Para las personas que no puedan asistir al concierto y quieran colaborar, “pueden comprar entradas de Fila O, a través de la cuenta bancaria ES41 2100 2831 56 0200007576 de la Obra Social, con el concepto “GOSPEL”.



“Gospel Gloria” fue fundado en 1993 con cantantes y músicos de diferentes iglesias evangélicas de la provincia de Valencia y, desde entonces, ha actuado en numerosos auditorios, teatros, iglesias y al aire libre. Además, ha sido seleccionado por la Diputación de Valencia durante años para formar parte del programa del S.A.R.C. (Servei d´Assistència i Recursos Culturals de l´Àrea de Cultura) para difundir así su trabajo por las poblaciones de la provincia.

Sant Joan de Déu Serveis Socials – València



Durante los últimos veinte años San Juan de Dios ha centrado su actividad en Valencia en la atención de personas sin hogar, acompañándolas para que recuperen su plena integración en la sociedad. Para ello, cuenta con un albergue con 50 plazas, 8 viviendas de inclusión social y un centro de reinserción laboral. Además, ofrece también un servicio de comedor social y reparto de alimentos para familias con dificultades económicas.







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO

Nombre: Email: Titulo: Comentario: