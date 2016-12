:: :: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo





La Escolanía de la Virgen y la Coral Catedralicia ofrecen, en la Basílica y en la Seo, conciertos de Navidad Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- La Escolanía de la Virgen de los Desamparados y la Coral Catedralicia ofrecerán sendos conciertos el jueves, por la tarde, en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, y este viernes, en la Seo, respectivamente, con motivo de la celebración de la Navidad.



En el concierto de mañana, que tendrá lugar, a las 19 horas, en la Basílica participará la Escolanía junto con los antiguos escolanes de la formación “Ensemble Laetentur” y Pablo Márquez, organista de la Catedral de Valencia, al órgano.



Durante el recital la Escolanía interpretará villancicos populares de autores como J. Ribera, J. A. Chica, L. Blanes y J. Rutter, además del “Popurrí Coral Navideño” de Francisco J. Valero y la “Sonata en fa Mayor, Allegro” de C. P. E. Bach.



Igualmente, este viernes, día 23, a las 19 horas, la Catedral acogerá el concierto titulado “Quem vidistis pastores? Dicite”, a cargo de la Coral Catedralicia de Valencia acompañada al órgano por Pablo Márquez. En este caso el repertorio está compuesto por villancicos y canciones populares de autores como J. Climent, J. Bautista Comes, F. Poulenc y J. Cabanilles, entre otros.







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO

Nombre: Email: Titulo: Comentario: