La diócesis de Valencia publica un libro del cardenal Cañizares y del profesor Jaime Sancho para mejorar el conocimiento de la misa Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- La archidiócesis de Valencia ha publicado un libro divulgativo titulado “Liturgia y Eucaristía, alma de una Iglesia evangelizadora”, para facilitar el conocimiento del significado, estructura, origen y elementos propios de la liturgia de la Iglesia y de la misa en particular.



La obra, editada por el Arzobispado de Valencia y su Fundación Diocesana para las Comunicaciones Sociales (FUNDICES), que incluye textos del cardenal arzobispo, Antonio Cañizares, y del profesor de la facultad de Teología de Valencia Jaime Sancho, cuenta con 170 páginas y más de un centenar de fotografías.



Tras una presentación y un prólogo del Cardenal sobre la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, el profesor Sancho explica la historia y el sentido simbólico de todas las partes de la misa y de los espacios y objetos litúrgicos.



Presentación, prólogo y capítulos



Así, en su presentación, el Cardenal indica que la publicación del libro “tiene lugar cuando la diócesis termina el Año Santo del Cáliz de la Misericordia, Año Eucarístico, como el Año Jubilar de la Misericordia que, a su vez, nos llevan a practicar las obras de misericordia y a ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso”.



El Arzobispo añade una serie de reflexiones sobre la necesidad de "impulsar la renovación litúrgica que el Concilio Vaticano II promueve y, que, para no pocos, no es suficientemente conocido”.



El libro “Liturgia y Eucaristía, alma de una Iglesia evangelizadora”, inicia sus capítulos con uno dedicado a “El templo”, en el que explica la configuración arquitectónica de las iglesias y su significado.



En el siguiente capítulo, “La liturgia” se describen todas las partes de la misa, así como los ornamentos y ropajes del celebrante, y los gestos y actitudes que deben mantener los fieles. También se explican otras celebraciones como la liturgia de las horas y las órdenes sagradas.



Finalmente, constan los capítulos de “Los participantes” y ‘El año litúrgico” en los que se repasan las funciones de todos los que intervienen en una misa y se explican todas las festividades religiosas del año, respectivamente.







