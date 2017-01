:: :: ::

Jesuitas y camilos abren en Valencia una “Escuela de Escucha” Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- El “Centro de Escucha San Camilo-Centro Arrupe”, puesto en marcha en Valencia por religiosos jesuitas y camilos para acompañar a personas que sufren y carecen de recursos económicos, ofrecerá también a partir del 20 de enero una “Escuela de Escucha”.



La iniciativa pretende “ofrecer herramientas que permitan humanizar las relaciones de ayuda, adquirir conocimientos y desarrollar destrezas para favorecer el crecimiento personal".



Además, La “Escuela de Escucha”, responde también a la propuesta del papa Francisco cuando destacó, en el ängelus del pasado 16 de julio, que “hoy estamos tan atrapados, con frenesí, por tantos problemas -y algunos de ellos no importantes- que nos falta la capacidad de escucha. Estamos ocupados continuamente y así no tenemos tiempo para escuchar”. Por ello, decía el papa Francisco, “les pido aprender a escuchar ya que en la capacidad de escucha está la raíz de la paz”.



Las sesiones de la “Escuela de Escucha” tendrán lugar a partir del próximo día 20 los viernes, de 18 a 20 horas, en el Centro Arrupe de Valencia, en la Gran Vía Fernando el Católico, 78 ydividirá sus contenidos en seis módulos sobre “Humanizar las relaciones”; “El mundo de los sentimientos”; “La asertividad es posible”; “La logoterapia. Crear sentido a partir de los valores”; “Explorando la dimensión espiritual” y “Cómo estructurar un proyecto de cambio”.



Además, en la clases serán expuestos contenidos teóricos que serán acompañados por medio de sesiones prácticas con recursos como el análisis de casos o el “role playing”.



Entre los profesores figuran Yolanda Ruiz Ordoñez, psicóloga y codirectora del Máster Counsellig y relación de ayuda de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” y los directores del “Centro de Escucha San Camilo-Centro Arrupe” Luis Armando de Jesús Leite Dosantos e Ignacio Dinnbier Carrasco.









