El Cardenal inaugura con la celebración de una eucaristía la “Casa del Seglar” para potenciar la presencia de los laicos y de movimientos juveniles Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, inauguró con la celebración de una eucaristía la nueva “Casa del Seglar” de la diócesis en el templo y los locales del antiguo convento franciscano de San Lorenzo de Valencia.



Durante la homilía, el Cardenal aseguró que “desde la Casa del Seglar que hoy inauguramos tiene que salir la fuerza del evangelio y de mano de los seglares, que sois los que tenéis que tomar parte en los trabajos de evangelizar”.



“Y no porque haya pocos sacerdotes, que los hay, sino porque va unido a vuestra vocación, ya que estáis integrados en las realidades del mundo y llegáis donde no lo hacemos los obispos y los sacerdotes”, destacó.



Igualmente, animó a los asistentes a “hacer presente el evangelio en la política, en lo social, la economía, la cultura, los medios de comunicación, las artes y también en la familia, en el sufrimiento y en la educación de los hijos”.



Por su parte, el obispo auxiliar de Valencia monseñor Arturo Ros, que también participó en la inauguración, aseguró que “con este proyecto Dios no está llamando a que haya grandes frutos y empezamos con mucha humildad y en una casa humilde”.



“Con esta casa queremos que los diferentes movimientos laicales estén unidos en sus tareas de evangelizar y empezamos sin prisa, pero tampoco parados y los hacemos para que muchos se encuentren con Dios”, afirmó.



Antes de la eucaristía el Cardenal permaneció durante una hora rezando ante el Santísimo junto con los obispos auxiliares de Valencia, monseñores Arturo Ros y Esteban Escudero. Asimismo, tras la misa realizó un recorrido por las instalaciones.



Casa del Seglar



La Casa del Seglar será un ámbito de encuentro, de promoción y coordinación de la obra y presencia eclesial de los seglares en la diócesis de Valencia. En el edificio ya están ubicados los movimientos de Acción Católica y Cursillos de Cristiandad, así como el centro de orientación vocacional y las sedes del Consejo diocesano de Pastoral seglar y familiar.



La Casa del Seglar además, también estará destinada a los jóvenes y al movimiento Junior y demás movimientos educativos infantiles y juveniles, con el objeto de animar, coordinar y ofrecer a los jóvenes cristianos un espacio donde puedan encontrarse, reunirse, compartir iniciativas de fe, de formación y de evangelización.



Los locales del antiguo convento de San Lorenzo fueron sede temporal de la organización del último encuentro internacional de Taizé que tuvo lugar en Valencia en la última semana del año 2015.



Este templo fue una de las primeras iglesias erigidas en 1238 y, por lo tanto, formaba una de las diez feligresías de las primitivas parroquias valencianas. Hasta 1902 ejerció funciones de parroquia, y en 1908 fue cedida a la orden de los franciscanos que construyeron el actual convento en el solar anexo.







