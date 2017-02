:: :: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo





Comunicado oficial de las Monjas Dominicas Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA





CAMINEO.INFO.- SOR LUCÍA CARAM COMUNICADO DE LAS MONJAS DOMINICAS ______________________________ Las monjas dominicas de la Federación de la Inmaculada, en los monasterios de ESPAÑA, ARGENTINA y CHILE, respetan y quieren a SOR LUCÍA CARAM como hermana, pero no se identifican con sus declaraciones, y estiman que no es compatible su condición de dominica contemplativa con su actividad en los medios de comunicación social, especialmente en aquellos en los que se niegan y ridiculizan las verdades más sagradas de nuestra fe católica.







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO

Nombre: Email: Titulo: Comentario: