«'Amoris laetitia' es continuidad, no ruptura» Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- «El amor es lo primero en el matrimonio y en la familia, pero ¿qué amor?», se preguntó el cardenal Carlos Osoro en las Jornadas de Pastoral organizadas por Escuelas Católicas este sábado en Madrid. El arzobispo habló sobre La alegría del amor. Claves de carácter pastoral de la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia, del Papa Francisco, y subrayó que «la Iglesia siempre ha apostado por la familia, incluso en épocas de crisis. Tanto el Sínodo de 1980 sobre la familia como los dos últimos convocados por el Papa Francisco son apuestas que muestran la grandeza y la belleza de la familia». En este sentido, el arzobispo de Madrid defendió que «Amoris laetitia es continuidad, no ruptura», y pidió «una visión positiva y propositiva del amor conyugal y de la belleza de la familia» frente a «ciertas corrientes familiaristas que defienden la familia sea cual sea su composición y estructura ontológica y social», y que «por mucho nombre de familia que se otorguen, no son estructuras personalizantes», porque «solo personaliza aquella familia que sea una verdadera comunión de personas. La familia que muestra Jesucristo es una novedad respecto al mero agregado de personas». «En el movimiento doble de acogida y de donación de unos a otros, surge una estructura de relaciones interpersonales que es fruto del encuentro de los cónyuges en la comunidad matrimonial originante, pero es también el resultado del encuentro con cada uno de los hijos e hijas habidos en su seno, y del encuentro de ellos entre sí. De esta tupida red de encuentros, interpelaciones complejas humanizantes, brota una realidad nueva, que es la autentica comunidad familiar», añadió. El cardenal Osoro destacó especialmente el capítulo IV de la exhortación, que «es una escuela de amor, una lectura sapiencial de lo que es el amor», y aconsejó volver la mirada a los primeros tiempos del cristianismo, para considerar a la familia como sujeto principal para la evangelización del mundo de hoy: «El modelo de la Iglesia primitiva puede ayudarnos a revitalizar la Iglesia de nuestro tiempo. Las Iglesias domésticas pueden reorganizar la Iglesia». El purpurado anunció asimismo que «el año que viene estaré publicando un libro sobre la familia, con el título La belleza de la familia cristiana. La familia como Iglesia doméstica», un libro que será interactivo al igual que el reciente Búscate en mí, dedicado a los jóvenes.







