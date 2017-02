:: :: ::

La parroquia de San Nicolás de Valencia presenta este miércoles un libro sobre su intervención pictórica y arquitectónica Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- La parroquia valenciana de San Nicolás presentará este miércoles 22 de febrero el libro “Restauradores del alma humana” sobre la intervención arquitectónica y pictórica-ornamental realizada en su iglesia entre los años 2011 y 2016 bajo el mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero.



La presentación, a la que acudirán representantes de la Fundación, de la Universitat Politècnica de València (UPV), que desarrolló y coordinó los trabajos, junto a su párroco, Antonio Corbí, tendrá lugar a las 19:30 horas en el propio templo.



El libro, de 240 páginas, se articula en 19 capítulos en los que se estudian la actuación arquitectónica, la restauración de las pinturas murales, con el análisis técnico y compositivo de la pintura, su estado de conservación y diagnóstico, criterios y aspectos metodológicos de la limpieza de las pinturas murales, y las tecnologías especiales de limpieza, y la restauración del revestimiento ornamental y los trabajos de apoyo.



Los textos han sido elaborados por el equipo de restauración: Carlos Campos, arquitecto, y Juana C. Bernal, José L. Regidor, Valeria Marcenac, José A. Madrid y Juan C. Valcárcel junto a Pilar Roig, catedrática e investigadora del Instituto de Restauración del Patrimonio (IRP) de la Universidad Politécnica de Valencia.



Igualmente, la obra está prologada por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares; el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco J.Mora, y el restaurador de la Capilla Sixtina Gianluigi Colalucci.



En su primer año tras la restauración de los frescos de sus bóvedas, cuya bendición se celebró en febrero de 2016 presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, la parroquia de San Nicolás ha recibido más de 200.000 visitas, “lo que, además, ha permitido impulsar su obra social y cultural”, según su párroco, Antonio Corbí.







