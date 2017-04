www :: :: ::

El Arzobispado actualiza los límites de la parroquia Santo Domingo Savio, de Valencia, que suma un tercio más de territorio

Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- El Arzobispado ha rectificado los límites de la parroquia Santo Domingo Savio y San Expedito Mártir, de Valencia, que amplía “aproximadamente un tercio el territorio adscrito, aunque no más fieles porque son zonas con feligreses que ya venían a la parroquia”, ha explicado el párroco José Gerónimo Tébar.



La modificación, aprobada por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y publicada en el Boletín Oficial del Arzobispado, “actualiza y regulariza sobre el mapa unos límites ya anacrónicos que no se correspondían con la realidad porque muchos fieles que vienen a esta parroquia, porque son vecinos y viven cerca, son en realidad feligreses de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Patraix, que está más lejos”, ha añadido.



Los límites anteriores “fueron fijados cuando se erigió la parroquia, hace 60 años, pero la realidad urbanística ha ido cambiando y han surgido grandes vías, como Tres Forques, Pérez Galdós, Avenida del Cid y Archiduque Carlos, y mucho vecindario cuyos fieles están más próximos a esta parroquia que a la de Sagrado Corazón”.



Con este cambio “la parroquia gana toda la zona que hay hacia Tres Forques, Pérez Galdós y Avenida del Cid desde la calle Maestro Bellver, que antes era la que establecía el límite”.







