El cardenal Osoro a los jóvenes: ĞDios nos dice en Cristo que amando se cambia el mundoğ

El cardenal Osoro a los jóvenes: «Dios nos dice en Cristo que amando se cambia el mundo»

Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- Como cada primer viernes de mes, la catedral de Santa María la Real de la Almudena se llenó el viernes pasado de jóvenes que querían compartir un rato de oración con el arzobispo de Madrid. Con las lecturas de este Domingo de Ramos, el cardenal Osoro los invitó a «llevar la Buena Noticia a todos los hombres». «Sois la nueva Jerusalén, esa nueva Jerusalén que entra en el mundo, no que está frente al mundo, para hacer gozar a los hombres de la presencia de Dios», les dijo. «Sintamos el gozo de esta llamada que nos ha hecho el Señor a ser miembros vivos de su pueblo, miembros vivos de la Iglesia; la Iglesia no es solamente un nombre, es nuestra propia realidad, junto a tantos cristianos en tantas partes de la Tierra, con culturas distintas, adoramos al Señor. Nuestro ser miembros vivos de la Iglesia no es tener estas ideas o aquellas, es tener la persona de nuestro Señor Jesucristo». En este sentido, el cardenal Osoro recordó a los jóvenes que «el trono de Jesús es la Cruz», donde «Él regala su vida para que la tengamos nosotros». «¿Puede haber donación más grande para cambiar esta Tierra que está llena de conflictos, de divisiones, de rupturas, de muros que nos separan? ¿Esto se puede cambiar desde un trono de poder o desde el trono de la humildad de la Cruz, donde se nos manifiesta el amor mismo de Dios y Dios nos dice en Cristo que amando, dando la vida, considerando al otro más importante, es cómo se cambia el mundo?», aseveró.







