www :: :: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo 5 / 5 (3 Votos)







Ofrecen vestidos de primera comunión nuevos a menos de 80 euros en las tiendas de Cáritas Valencia y Koopera

Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- Las tiendas “Koopera Store” de la Red Social Koopera y Cáritas Diocesana de Valencia ofrecen vestidos y zapatos de primera comunión “nuevos, a precios que no superan los 80 euros, en el caso de los trajes, y los 7 euros el calzado, y que puede comprar cualquier familia que esté interesada”, ha señalado Natividad Nicolau, responsable de las tiendas Koopera Levante.



En la actualidad la diócesis cuenta con seis tiendas “Koopera Store”, cuatro de ellas en la capital, concretamente en la Avenida Primado Reig, 18; calle Serranos, 29; calle Pedro III El Grande, 3, en el barrio de Russafa, con exposición permanente de trajes de comunión; y calle Emilio Baró, 15, según Nicolau, que ha añadido que hay otra tienda más en Alcoi, en la calle La Alameda, 68; y otra en Gandia, en la calle Alcalá del Olmo, 7.



Asimismo, “también se pueden adquirir trajes de comunión para niñas y niños en otras dos tiendas, llamadas ´Espacios con corazón`, ubicadas en Oliva y en Alcoi”.



Estas tiendas son gestionadas por la Red Social Koopera y Cáritas Diocesana de Valencia y forman parte de un proyecto que incluye, además, la planta de reciclado textil Koopera Mediterránea en Ribarroja del Turia, que emplea a 40 personas, de las que la mitad es personal de inserción, es decir, personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social.



Modelos completamente nuevos donados por tiendas y zapaterías



“Cualquier persona puede entrar en nuestras tiendas si está interesada en ver o adquirir vestidos de comunión para su hija o hijo, ya que son nuevos y tienen buen precio, y de hecho las familias que compran estos trajes derivadas previamente por las Cáritas parroquiales representan una minoría de la clientela total”, ha remarcado.



Una vez en la tienda “tomamos las medidas de la niña o niño y buscamos seis vestidos, en el establecimiento o en otros de la red, para que los pueda ver y probar una semana después, y si no le gusta ninguno volvemos a buscarle seis más”, ha explicado.



Igualmente, la mayoría de vestidos “son modelos nuevos que nos donan tiendas y firmas que colaboran con Koopera, y los precios no superan los 80 euros, en el caso de trajes de niña, y los 25 euros, para los niños”.



Además, las tiendas también ofrecen complementos, tales como zapatos de primera comunión, “que son todos nuevos, donados por zapaterías, y no superan los 7 euros”, cintas y flores, y calcetines, entre otros. El horario de apertura de los establecimientos es de lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, y los sábados, de 10 a 14 horas.



Por otro lado, las tiendas Koopera también disponen de vestidos de novia, “que pueden ser nuevos pero también hay de segunda mano, a precios que nunca superan los 100 euros, aunque en este caso no hay exposición de trajes en tienda y las clientas los ven en un catálogo”.







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD .

Nombre: Email: Titulo: Comentario: