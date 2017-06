www :: :: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo 5 / 5 (3 Votos)





Niños declaman poesías en valenciano a la Virgen de los Desamparados en el tradicional concurso de Lo Rat Penat Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- La asociación cultural del “Grup de Dònes Valencianes”, integrada en Lo Rat Penat y fundada en 1976, ha organizado la XXXI edición del concurso de declamación infantil en lengua valenciana en honor a la Mare de Déu dels Desamparats dirigido a niños y adolescentes de 4 a 14 años de edad.



En el concurso, que se ha celebrado esta mañana, las poesías inéditas o no, obligatoriamente deben estar dedicadas a la Mare de Déu, y escritas y recitadas en lengua valenciana.



El concurso ha tenido lugar en el Salón de Actos Constantí Llombart de Lo Rat Penat de Valencia, ubicada en la calle Trinquete de Caballeros, 9, “en un salón presidido por la imagen de la Virgen de los Desamparados del siglo XIX, propiedad de la asociación”.



En la jornada, mientras delibera el jurado, “la escuela de Cant Valencià “Victòria Sousa Genovés” de Lo Rat Penat ha interpretado canciones de estilo con el acompañamiento tradicional de música de cuerda”.



Finalizado el concurso, se han entregado los premios y reconocimientos a todos los niños y niñas participantes al igual que a los poetas ganadores de la poesías inéditas.







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO

Nombre: Email: Titulo: Comentario: