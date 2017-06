www :: :: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo 5 / 5 (6 Votos)





El Cardenal Arzobispo de Valencia presenta en la UCV la revista "Il Mio Papa", que sigue la actualidad del Santo Padre Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINIEO.INFO.- El Cardenal Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares ha presidido el acto de presentación en la Universidad Católica de Valencia (UCV) de la edición española de "Il Mio Papa", la primera revista del mundo dedicada completamente a relatar e ilustrar los gestos y mensajes de Francisco.



En el acto de presentación han participado también Carmen Magallón, presidenta de la editorial Romana y directora de la edición española de la revista; la rectora de la UCV, Asun Gandía; y Amparo Castellano, directora general de Comunicación de la Diócesis de Valencia y la UCV.



La persona y la obra del Santo Padre son, según el Cardenal, “para la esperanza” y para “hacer arder el corazón de los cristianos” con su alegría: “Nuestro Papa es un libro abierto para la esperanza. No puede ser de otra manera cuando todo en él arranca de la alegría del amor de Dios y se mueve en ese horizonte. España necesita de la alegría del Evangelio, del amor”.



El Cardenal Cañizares ha considerado “fundamental” conocer al papa Francisco “y así quererle y seguirle”, lo que es “garantía de comunión eclesial” para fortalecer la identidad y misión evangelizadora de la Iglesia “al servicio de la humanidad entera, sin exclusión de nadie”.



“Estuve en el cónclave del que salió elegido y os puedo asegurar que este Papa es elección de Dios. Por eso debemos estar todos con él, como un piña, en comunión total. Es el Papa que Dios nos dio para conducir la Iglesia en estos tiempos tan convulsos y difíciles, y guiar a este mundo por caminos de paz y esperanza, de amor y de misericordia, por los caminos de Dios. La enseñanza de Francisco es espléndida, reconfortante, renovadora y esperanzadora”, ha aseverado.



En opinión del gran canciller de la UCV, el mundo “necesita” querer todavía más a Francisco, “siguiendo sus enseñanzas y su ejemplo”; cuando esto se logre, “aún caerá mejor” este Papa “de la esperanza y la misericordia, pastor conforme al corazón de Dios que sabe amar y nos conoce, camina junto a nosotros, sobre todo, junto a sus predilectos que son los últimos, los pobres, los descartados, los vulnerables”.



En ese sentido, el Cardenal ha aplaudido la iniciativa de una revista que solo pretende una cosa: ofrecer la “verdad” de este Papa “en toda su sencillez y transparencia”. Así, “difundir de manera sencilla y atrayente la enseñanza de Francisco es avanzar por caminos de renovación hacia el verdadero progreso y hacia el futuro lleno de novedad y esperanza”.



Para el gran canciller de la UCV “ningún medio presenta la realidad del Papa Francisco. Unos los descalifican y otros lo ponen sobre una peana pero sus palabras se conocen poco. Todo lo que hace y dice es para toda la Iglesia”.



“Lean y difundan esta revista que trata de acercarnos al Papa y hacerlo nuestro en su integridad. No parcialmente ni buscando aquella cosa que pueda ser más llamativa y picante o que se preste a avivar polémicas o críticas estériles. Todos podemos, con certeza, vernos confirmados en nuestra fe y en la verdad por la lectura de esta revista”, ha remarcado.



De igual manera, el Cardenal Arzobispo ha resaltado la implicación de la UCV, “que así muestra su interés evangelizador del mundo que nos ha tocado vivir y su comunión con el Papa”.



La directora de la edición española de "Il Mio Papa", por su parte, ha asegurado que la meta de esta revista es “llegar al corazón de las personas, llevando lo que de verdad hace y dice el Santo Padre”. Magallón ha subrayado la importancia de que la tarea de difundir el pensamiento papal tenga la compañía de una institución “tan prestigiosa” como la Universidad Católica de Valencia.



De igual modo, la directora de Comunicación de la Diócesis ha remarcado que "Il Mio Papa" “es una buena noticia” porque de nuevo se alumbra un medio de comunicación y porque este medio "trata precisamente de reflejar la comunicación del Santo Padre”.



IL MIO PAPA



La versión de "Il Mio Papa", que llega este mes de junio a los kioskos de España, está editada por Romana Editorial y recoge cada mes a través de 68 páginas a todo color un completo seguimiento de la labor del Papa Francisco. Su figura, reuniones, viajes, mensajes o curiosidades son contados con un lenguaje sencillo y accesible para divulgar el mundo de Francisco y acercar al lector al Vaticano, a la residencia de Santa Marta donde vive y conocer su día a día.



El magazine cuenta con un diseño de lectura fácil, colorida y alegre, en el que publica las imágenes más emocionantes y las palabras más bellas del Papa, lo que ha provocado que sea un éxito de ventas en Italia.



"Il Mio Papa" sigue de cerca la actividad cotidiana del Papa, la Audiencia general de los miércoles, el rezo del Ángelus, la audiencias a personalidades, las visitas pastorales, los viajes así como los grandes encuentros de peregrinos en el Vaticano.



Además, la revista destaca el modo que tiene Francisco de comunicar el mensaje evangélico a través de innumerables gestos de ternura, especialmente hacia los enfermos, ancianos y desvalidos.



La revista ofrece, además, los testimonios de visitantes y peregrinos en la Plaza de San Pedro y muestra cómo seguir al Papa en las redes sociales, como Twitter e Instagram.



"Il Mio Papa" se publica en Italia por Mondadori, así como en Portugal y en algunos países de América Latina. La versión que llegará a los kioskos españoles el último viernes de cada mes tendrá una tirada cercana a los 20.000 ejemplares. La edición española está editada por Romana Editorial en colaboración con la UCV.







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO

Nombre: Email: Titulo: Comentario: