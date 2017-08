Aurelio García Primo es uno de los asistentes al Camino que será enviado a un destino desconocido. F. OTERO PERANDONES - 5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo 5 / 5 (9 Votos)

Cuarenta años de Camino

Autor: GONZÁLEZ GONZÁLEZ | LEÓN / diario de León

No es un grano de maíz tostado, que también. El nombre de ‘kikos’ hace referencia en España a los adeptos al Camino Neocatecumenal cuyo iniciador fue el leonés Kiko Argüello (de ahí el nombre), aunque según ha sabido este periódico no les hace ni pizca de gracia que se les llame así. «El Camino es una realidad de catequesis que la Iglesia realiza con adultos, no es ninguna institución ni movimiento» apunta el rector del Seminario Manuel Flaker «que desde el año 1962 ayuda a los desamparados». Por aquel entonces Kiko se fue a las afueras de Madrid, al barrio de Palomeras Altas —donde las chabolas daban cobijo a pobres y prostitutas— y conoció a Carmen Hernández con la que comenzó a trabajar. Atendían a los necesitados y evangelizaban a quien se acercara a escuchar. Medio siglo después de su creación el Camino Neocatecumenal se ha expandido por 120 países. En 2013 alrededor de un millón de personas habían formado parte de sus más de diecisiete mil comunidades, de las cuales trescientas mil se encontraban en España. Y el deseo de su fundador de hacer una experiencia misionera para la gente se llevará a cabo durante los próximos días. Estas jornadas también se realizan de forma simultánea en otros países como Colombia, donde hace quince días vivieron una convivencia similar. Aurelio García Primo (Vegamián, 1962) es el responsable de la Primera Comunidad del Camino Neocatecumenal en León. Lleva desde los quince años realizando el Camino y en su memoria permanece intacto el sentimiento religioso que descubrió allá por 1975. «Mi primera experiencia fue descubrir una iglesia viva y el amor gratuito de Dios». Cuenta que recibió una educación cristiana basada en la fe de la Iglesia. Consideraba que para que Dios le quisiera había que dar la talla: ser bueno, ser obediente con la iglesia, cumplir los mandamientos... «Y yo no daba la talla. Por eso fue una novedad para mí descubrir que Dios ama al hombre sea cual sea su situación». De esa adolescencia en la que daba sus primeros pasos hacia la fe ya han pasado casi cuarenta años de Camino, un camino que se vive en comunidad, en el seno de una parroquia y por etapas. «Es un camino de redescubrimiento del bautismo que la Iglesia ha tenido siempre, desde tiempos de los apóstoles, con el fin de preparar a los catecúmenos para el bautismo». Aurelio no está solo: durante todo este tiempo ha convivido junto a otros cincuenta hermanos que forman parte de la comunidad y con los que ha compartido diferentes experiencias a lo largo de su vida. En el año 2000 visitaba Israel junto a otros adeptos para vivir las raíces de la fe cristiana. «Los israelitas han dejado un legado religioso que hay que experimentar y la raíz de la fe cristiana está basada en la fe del pueblo de Israel». También ha visitado Roma varias veces. Una en el año 1986, otra junto a su mujer como catequistas acompañando a otras comunidades a Puerto San Giorgio o a Loreto. Incluso tuvieron una audiencia con el Santo Padre. Aunque estas —a diferencia de lo que les espera estos cinco días—eran vivencias interiores «porque todo el camino es una etapa de redescubrimiento del bautismo» en las que acudían a seminarios y conferencias. Sin embargo lo que van a vivir esta semana en León y otras zonas del país es algo inédito. Serán enviados a varias ciudades del noroeste de España sin dinero en los bolsillos, sin saber donde van a dormir o si la gente va a ser generosa con ellos. No tendrán ninguna seguridad en este peculiar Camino en el que realizarán tareas de evangelización para ayudar al prójimo. Aunque el pretexto fundamental es difundir el amor de Dios para que «ayude, de consuelo y haga sentir más fuertes a quienes lo reciban», aseguró Manuel Flaker al Diario de León. Aurelio destaca que todos los asistentes son conscientes de que, a pesar de las dificultades a las que se enfrentan, los primeros beneficiados de esta vivencia son ellos mimos. «No sabemos si vamos a convertir a la gente, tan si quiera sabemos si vamos a poder ayudar, pero la evangelización está en función nuestra porque queremos estar cerca de Jesucristo. Estando cerca de los hombres estamos cerca de Jesucristo y nuestro objetivo no es ir a triunfar: sólo vamos a asumir el fracaso porque, en el fondo, seguimos a un fracasado y no pretendemos ser más que él». La otra novedad de este Camino es que los participantes irán de dos en dos. Esto nunca se había visto según afirma Aurelio que dice no saber aún quién será su compañero. «Se ha hecho un sorteo pero aún no sabemos con quien vamos a ir cada uno, seguramente un desconocido; ni a qué sitio nos mandarán, aunque iremos a donde haga falta». Lo que sí espera es que durante los próximos días —y al igual que en todas las experiencias evangelizadoras que ha realizado a lo largo de cuarenta años— él sea, gracias al Camino Neocatecumenal y a su comunidad, el primer beneficiado. «Siempre he vuelto muy contento. Igual me toca pasar hambre pero hasta en el hambre Jesucristo va a estar a nuestro lado».

