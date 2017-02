:: :: ::

Trump elige al provida Neil Gorsuch como candidato a ser magistrado de la Corte Suprema de EE.UU Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

hice una promesa al pueblo estadounidense de» encontrar «al mejor juez del país para la Corte Suprema», dijo Trump. «Soy un hombre de palabra. Haré lo que dije, algo que el pueblo estadounidense ha estado pidiendo a Washington durante mucho, mucho tiempo». CAMINEO.INFO.- «Cuando el juez Scalia falleció repentinamente el pasado mes de febrero , dijo Trump. «, algo que el pueblo estadounidense ha estado pidiendo a Washington durante mucho, mucho tiempo». Trump aseguró que Gorsuch tiene una «mente brillante, y es tremendamente disciplinado», a lo cual se une que cuenta con el apoyo de los republicanos, pero también de no pocos demócratas. El presidente indicó igualmente que el juez, dada su edad (49 años), puede servir durante medio siglo aproximadamente en la Corte Suprema. Maureen Scalia, la esposa del fallecido juez Antonin Scalia, estuvo en la Casa Blanca durante el anuncio de Trump. El presidente la llamó representante del «gran juez Antonin Scalia». Gorsuch es muy valorado por el sector conservador de la sociedad del país norteamericano debido a sus puntos de vista pro-vida y su continua defensa de la libertad religiosa. En el caso Hobby Lobby Stores v. Sebelius, Gorsuch se puso de parte de la tienda de artesanía cristiana que no quería que el gobierno le obligara a proporcionar anticonceptivos a través de su plan de salud. Gorsuch apoyó igualmente a las Hermanitas de los pobres cuando se mostró disconforme con una sentencia del tribunal al que pertenece que forzaba a las monjas a ofrecer a sus empleados un seguro médico con contracepción. El futuro magistrado de la Corte Suprema aseguró que aquella sentencia no había protegido las creencias religiosas de las monjas. Gorsuch estudió en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Columbia y en la Facultad de Derecho de Harvard. «El juez Scalia era un león de la ley. Le echo de menos», dijo el futuro magistrado de su antecesor. En 2009, Gorsuch escribió el libro El futuro del suicidio asistido y la eutanasia, en el que argumentó que la vida humana tiene valor intrínseco y que «el asesinato intencional siempre es incorrecto». El libro examinó las cuestiones legales y éticas relacionadas con el suicidio asistido y la eutanasia, así como los roles de la autonomía del paciente y el rechazo de la atención médica no deseada. Su editorial, Princeton University Press, calificó el libro como «el argumento más completo contra la legalización de la eutanasia jamás publicado». Gorsuch estudió con el experto en derecho natural John Finnis. El año pasado, se puso de parte del gobernador de Utah, Gary Herbert, cuando éste quiso retirar todos los fondos públicos a Planned Parenthood. De la sentencia Roe v. Wade, Gorsuch escribió que «no hay fundamento constitucional» para otorgar a una madre más derechos que su hijo por nacer. En el libro citado asegura: En Roe, la Corte explicó que si hubiera llegado a la conclusión de que el feto era una «persona» para los fines de la Decimocuarta Enmienda, no podría haber creado un derecho al aborto porque no existe una base constitucional para poner los intereses de la madre por encima de la vida del niño . El currículum de Gorsuch es «tan bueno como es posible», dijo Trump. Es «alguien que respeta nuestras leyes ... y que ama nuestra Constitución». «Estoy muy agradecido esta noche por mi familia, mis amigos y mi fe», dijo Gorsuch. «Estas son las cosas que me mantienen firme en los picos de la vida y me sostienen en sus valles.». Y finalmente aseguró que se siente «honrado» por ser nominado.







