www :: :: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo 5 / 5 (2 Votos)







La defensa de Asia Bibi pide que se celebre su juicio a principios de junio

INFOCATÓLICA





Según ha podido saber Actuall de fuentes directas de la familia de Asia Bibi, la petición fue presentada en el registro del máximo órgano judicial paquistaní el pasado miércoles 13 de abril, en plena celebración de la Semana Santa cristiana. CAMINEO.INFO.-Según ha podido saber Actuall de fuentes directas de la familia de Asia Bibi,, en plena celebración de la Semana Santa cristiana. La instancia de apelación recuerda que Asia Bibi fue condenada a morir en la horca acusada de un delito de blasfemia recogido en el artículo 295-C del Código Penal de Pakistán, «aunque no hay pruebas en el sumario y el Tribunal Superior de Lahore así lo ha afirmado«. El equipo jurídico encargado de proteger los intereses de Bibi recuerda al Tribunal que esta mujer «languidece en prisión desde su arresto por un periodo de unos 7/8 años». Un calvario que dura casi 8 años En el verano de 2009, Asia Bibi tuvo la mala suerte de que una disputa trivial con sus vecinas musulmanas desembocara en un proceso por blasfemia contra el profeta Mahoma que la ha mantenido entre rejas desde entonces. Asia Bibi tuvo la oportunidad de renegar de su fe cristiana y salir libre, pero prefirió la coherencia. Desde entonces, al menos dos personas han sido asesinadas por defenderla. El primero fue el gobernador del Punjab, Salman Tasser, musulmán, acribillado a balazos el 4 de enero de 2011 por un miembro de su escolta. Apenas dos meses después, corrió la misma suerte el ministro de minorías Shabbaz Bhatti, el único miembro cristiano de un gobierno islámico. El recorrido judicial de este caso ha sido, en paralelo, tortuoso. No son pocas las ocasiones en las que, con fecha y hora para la celebración de una vista, se han suspendido a última hora por ausencias inexplicables de jueces, presiones de turbas islamistas radicales, etc. En 2015 se decretó la nulidad de todas las actuaciones y, por tanto, de la condena a muerte que pesaba sobre su cabeza. Asia Bibi podría haber salido a la calle, pero debido a las amenazas, permanece entre rejas a la espera de la vista definitiva de apelación que revise el caso y la ponga en libertad. Dicha vista tenía que haberse producido el 13 de junio de 2016, pero fue suspendida de nuevo, porque uno de los jueces del tribunal había estado implicado en la condena a muerte del asesino del gobernador del Punjab. La defensa de Asia Bibi pide ahora que, de una vez por todas, sea exonerada de toda culpa y puesta en libertad para poder reunirse con su marido y sus cinco hijos, una de ellas discapacitada.







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD .

Nombre: Email: Titulo: Comentario: