:: :: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo





El superior de los jesuitas afirma que hay que «reinterpretar a Jesús» INFOCATÓLICA

CAMINEO.INFO.- Recientemente el nuevo superior general de la Compañía de Jesús, el venezolano Arturo Sosa Abascal, ha concedido una entrevista al vaticanista suizo Giuseppe Rusconi para el blog Rossoporpora y el «Giornale del Popolo» de Lugano, cuya traducción aparece publicada en el blog del prestigioso Vaticanista Sandro Magister. En dicha entrevista el superior de los jesuitas cuestiona que las Escrituras reflejen fielmente las palabras de Jesús respecto a la indisolubilidad del matrimonio e invita a «discernir» sobre lo que realmente dijo, ya que en aquella época «nadie tenía una grabadora». Afirma por un lado que «nadie puede cambiar la palabra de Jesús», pero agrega inmediatamente que «es necesario saber cuál ha sido». Por otro lado, cuando se le preguntó sobre las palabras de Jesús de que «lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre» responde que se identifica con las palabras del Papa Francisco, y por tanto «No se pone en duda, se pone en discernimiento…».Más adelante insiste en que no se pone en duda la palabra de Jesús «sino la palabra de Jesús tal como nosotros la hemos interpretado». A continuación la reproducción textual de la entrevista según la traducción al español de Helena Faccia Serrano, Alcalá de Henares, España. La entrevista P. – El cardenal Gerhard L. Müller, prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, ha dicho a propósito del matrimonio que las palabras de Jesús son muy claras y que «ningún poder en el cielo y en la tierra, ni un ángel ni el Papa, ni un concilio ni una ley de los obispos, tiene la facultad de modificarlas». R. – Antes que nada sería necesario comenzar una buena reflexión sobre lo que verdaderamente dijo Jesús. En esa época nadie tenía una grabadora para registrar sus palabras. Lo que se sabe es que las palabras de Jesús hay que ponerlas en contexto, están expresadas con un lenguaje, en un ambiente concreto, están dirigidas a alguien determinado. P. – Pero entonces, si hay que examinar todas las palabras de Jesús y reconducirlas a su contexto histórico significa que no tienen un valor absoluto. R. – En el último siglo han surgido en la Iglesia muchos estudios que intentan entender exactamente qué quería decir Jesús... Esto no es relativismo, pero certifica que la palabra es relativa, el Evangelio está escrito por seres humanos, está aceptado por la Iglesia que, a su vez, está formada por seres humanos… ¡Por lo tanto, es verdad que nadie puede cambiar la palabra de Jesús, pero es necesario saber cuál ha sido [esa palabra]! P. – Entonces, ¿también es discutible la afirmación en Mateo 19, 3-6: «Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre»? R. – Me identifico con lo que dice el Papa Francisco. No se pone en duda, se pone en discernimiento… P. – Pero el discernimiento es valoración, es elección entre distintas opciones. Ya no hay la obligación de seguir una única interpretación… R. – No, la obligación existe siempre, pero de seguir los resultados del discernimiento. P. – Pero la decisión final se funda sobre un juicio en relación a distintas hipótesis. Por lo tanto, toma en consideración también la hipótesis de que la frase «pues lo que Dios ha unido…» no sea exactamente como aparece. En resumen, pone en duda la palabra de Jesús. R. – No la palabra de Jesús, sino la palabra de Jesús tal como nosotros la hemos interpretado. El discernimiento no elige entre distintas hipótesis, pero se pone a la escucha del Espíritu Santo que, como Jesús prometió, nos ayuda a entender los signos de la presencia de Dios en la historia humana. P. - Pero, ¿cómo se discierne? R. – El Papa Francisco discierne siguiendo a San Ignacio, como toda la Compañía de Jesús: hay que buscar y encontrar la voluntad de Dios, decía San Ignacio. No es una búsqueda en broma. El discernimiento lleva a una decisión: no se debe sólo valorar, sino que hay que decidir. P. – ¿Y quién debe decidir? R. – La Iglesia ha confirmado siempre la prioridad de la conciencia personal. P. – Por lo tanto, si la conciencia, después del discernimiento, me dice que puedo hacer la comunión aunque la norma no lo prevea… R. – La Iglesia se ha desarrollado a lo largo de los siglos, no es un pedazo de hormigón. Nació, ha aprendido, ha cambiado. Por esto se hacen los concilios ecuménicos, para intentar centrar los desarrollos de la doctrina. Doctrina es una palabra que no me gusta mucho, lleva consigo la imagen de la dureza de la piedra. En cambio la realidad humana es mucho más difuminada, no es nunca blanca o negra, está en un desarrollo continuo. P. – Me parece entender que para usted la praxis del discernimiento tiene prioridad sobre la doctrina. R. – Sí, pero la doctrina forma parte del discernimiento. Un verdadero discernimiento no puede prescindir de la doctrina. P. – Pero puede llegar a conclusiones distintas a la doctrina. R. – Esto sí, porque la doctrina no sustituye al discernimiento, como tampoco al Espíritu Santo.







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO

Nombre: Email: Titulo: Comentario: