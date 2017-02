:: :: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo





La modelo Catherine Caballero se une a la campaña #ConMisHijosNoTeMetas INFOCATÓLICA

#ConMisHijosNoTeMetas para rechazar el proyecto en el cual el gobierno del Perú pretende adoctrinar a los niños con la ideología de género en las escuelas.



CAMINEO.INFO.- La empresaria, actriz y modelo peruana Catherine Caballero dio un paso al frente e invitó a la población a participar el 4 de marzo en la marcha de la campañapara rechazar el proyecto en el cual el gobierno del Perú pretende adoctrinar a los niños con la ideología de género en las escuelas. «Soy madre y amo profundamente a mis hijos», asegura la joven empresaria en un video difundido por la campaña #ConMisHijosNoTeMetas, y recuerda que «tenía 18 años cuando fui mamá por primera vez y en ese entonces no fue fácil sacar todo adelante». «Hoy tengo dos hijas y un hijo y jamás me opondría a una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como tampoco me opondría a que se promuevan leyes que los protejan ante cualquier tipo de discriminación», explica la modelo quien agrega que no está de acuerdo en que «usando algo tan valioso e importante como la igualdad y el respeto nos quieran imponer una ideología». Respecto a si lo que se intenta imponer por parte del gobierno es la ideología de género responde: «Sí, ideología de género es precisamente lo que se expone en el currículum nacional de educación básica, insertando términos propios de esta ideología, como igualdad de género, identidad sexual y de género, relaciones de género e identidad de género, entre otros. Esta última expone que nuestros hijos pueden elegir libremente si son hombres o mujeres, independientemente del sexo con el cual nacen». «Ellos nacieron con una identidad y tienen derecho a que esta se respete. Formar a los hijos es responsabilidad de los padres, no del Estado», explica. Lamenta que el gobierno se niegue a retirar la terminología de ideología de género del Currículo Nacional de educación, por lo que alienta a unirse «para preservar nuestros derechos y los de nuestros hijos». «Este 4 de marzo, en una gran marcha nacional, diremos todos juntos ‘Con mis hijos no te metas’», concluye.







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO

Nombre: Email: Titulo: Comentario: