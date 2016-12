:: :: ::

Detienen al doctor Poveda ante el abortorio de Dator en Madrid

reunido junto a varias decenas de personas para denunciar que se trata del mayor abortorio de España y que a menudo en su interior los ecografistas les dicen a las madres que el niño viene con malformaciones cuando «se demuestra que muchas veces se equivocan», sostiene Poveda. Sin ir más lejos CAMINEO.INFO.- Poveda se habíay que a menudo en su interior los ecografistas les dicen a las madres que el niño viene con malformaciones cuando «se demuestra que muchas veces se equivocan», sostiene Poveda. Sin ir más lejos es lo que le ocurrió a Mariana… que al final tuvo gemelos sanos. Poveda ha explicado a Actuall la naturaleza de esta iniciativa: «Al año hacemos 364 días de asistencia a las mujeres que vienen a abortar y un día solo uno, hacemos resistencia para que no pase nada en el establecimiento abortista». Para el doctor el aborto es «acabar con la vida de miles de inocentes, es igual que arrasar con ciudades enteras y ésto lo permite el Gobierno», asegura. La protesta que ha tenido lugar cerca de las nueve de la mañana se ha desarrollado de forma pacífica por parte de los voluntarios y activistas provida. Sin embargo, varios trabajadores del abortorio han salido del establecimiento de forma agresiva para evitar la concentración. Mientras se producía la sentada, un trabajador de la Dator ha salido a recriminarle a una voluntaria que estaba fumando. «¿A ti no te han dicho que fumar a las puertas de un centro médico es ilegal?», a lo que ha respondido la joven: «¿A ti no te han dicho que ser cómplice de asesinato está penado con cárcel?». Otra bajeza por parte de uno de los trabajadores ha sido el de impedir a una de las voluntarias que se acercara a hablar con una mujer que entraba en el abortorio, ante la indignación de la voluntaria, el trabajador le ha contestado de malas maneras. Asimismo, mientras se producía la manifestación las actividades del negocio abortista han continuado. Uno de los trabajadores ha salido del establecimiento portando varias bolsas de basura llenas. La persona encargada de las relaciones públicas de la Dator ha sido la responsable de llamar a la Policía, que en pocos minutos ha llegado al lugar en varios coches y un furgón. Ante la actitud de resistencia pacífica de Jesús Poveda, que ha permanecido sentado a las puertas del negocio abortista durante unos minutos, ha sido reducido por cuatro agentes que finalmente se lo han llevado esposado a la comisaría del barrio madrileño de Tetuán.







