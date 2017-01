:: :: ::

El futuro Fiscal General de EE.UU critica duramente la sentencia que abrió las puertas al aborto en su país INFOCATÓLICA

CAMINEO.INFO.- Jeff Sessions fue rotundo cuando opinó sobre la sentencia Roe v. Wade, que supuso la legalización del aborto en EE.UU: «Creo firmemente que Roe v. Wade fue la peor decisión, y colosamente errónea, de la Corte Suprema a lo largo de todos los fiempos. Fue una decisión activista... fue una Corte quien decidió imponer su voluntad políticamente». «La buena ley debe prevalecer», señaló el futuro Ministro de Justicia del país nortemaericano. «Nuestras políticas en este país como nación deben centrarse en la vida, deben centrarse en la decencia, y centrarse en el amor, lo cual incluye a los más pequeños». Preguntado por una senadora proabortista sobre si se ratificaba en su opinión sobre la sentencia Roe v. Wade, Sessinos respondió: «Sí. Violó la Constitución, e intentó establecer una política, no hacer cumplir la ley». El senador, en todo caso, dijo que mientras no haya una sentencia de la Corte en sentido contrario, deberá de aceptarse la legalidad actual.







