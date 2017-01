:: :: ::

Manuel José Ossandon: «Es una pena que la muerte le gane a la vida» INFOCATÓLICA

Todos saben que yo soy un senador católico y lo que quiero es poner las ideas sobre la mesa y en lugar de imponer criterios, trabajar en el convencimiento de la mujer que es la que finalmente está viviendo el drama de elegir una u otra cosa». Pizarro traidor CAMINEO.INFO.- Ossandon hizo un llamado «a humanizar la discusión y hacer entender a la mujer que sufre por una supuesta inviabilidad o por una violación, que pese a eso el mejor camino es la vida del niño o niña que está por nacer.y en lugar de imponer criterios, trabajar en el convencimiento de la mujer que es la que finalmente está viviendo el drama de elegir una u otra cosa». El senador agregó que «la vida no se defiende amenazando a las mujeres que abortan. Defender la vida es un privilegio para todos los que creemos que el énfasis está puesto en el bebé que está por nacer», y aprovechó la oportunidad para disparar contra el senador Jorge Pizarro (DC), quien en dicha comisión votó a favor de la ley que despenaliza el aborto, por lo que el ex alcalde de Puente Alto indicó que «es un contrasentido absoluto para un partido político que siempre ha sido de principios intransables en lo valórico. Pizarro traicionó a la familia demócrata cristiana».







