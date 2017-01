:: :: ::

El Papa anima a los participantes en la Marcha por la Vida que tendrá lugar el domingo en París INFOCATÓLICA

la Iglesia no debe nunca cesar de ser abogada de la vida y no debe renunciar a anunciar que la vida humana va protegida sin condiciones, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural», se lee en la carta, con fecha del 18 de enero. CAMINEO.INFO.- Asimismo, el Santo Padre recuerda que «y no debe renunciar a anunciar quenatural», se lee en la carta, con fecha del 18 de enero. Por otro lado, monseñor Ventura añade: «más allá de la legítima manifestación a favor de la defensa de la vida humana, el Santo Padre anima a los participantes de la Marche pour la Vie a trabajar incansablemente para la edificación de una civilización del amor y por una cultura de la vida». Se trata de la XI edición de la Marcha, que reúne un colectivo de asociaciones comprometidas en la defensa de la vida y es sostenida por la Confederación Nacional de las Asociaciones Familiares católicas.







