La tasa de abortos continúa disminuyendo en Estados Unidos

buena noticia una disminución de la tasa de abortos en Estados Unidos, reveladas por las cifras presentadas por el Instituto Guttmacher, los líderes pro-vida reconocen que el optimismo debe ser comedido. «La noticia de que puede haber menos abortos en los Estados Unidos es un gran comienzo para el Año Nuevo, aunque tenemos que aceptar las afirmaciones de la industria del aborto con un grano de sal», dijo el presidente en funciones de «Americans United for Life» (Americanos Unidos por la Vida), Clarke Forsythe. CAMINEO.INFO.- ) Aunque es unaen Estados Unidos, reveladas por las cifras presentadas por el Instituto Guttmacher, los líderes pro-vida reconocen que La exactitud de los números podría haber sido afectada por la falta de un «requisito de presentación de informes nacionales» para las clínicas, dijo. Charles Camosy, profesor de teología en la Universidad de Fordham, se hizo eco de esta afirmación, diciendo que los números reflejan «buenas noticias», pero advirtiendo que «una confluencia de factores» estaba detrás de ellos. La tasa de abortos en los Estados Unidos ha caído a su menor nivel registrado desde la decisión de «Roe contra Wade» de la Corte Suprema de 1973, afirmó el Instituto Guttmacher, que proporciona investigación y análisis para «promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos», en un informe publicado el pasado 17 de enero. La tasa de abortos cayó un 14 por ciento por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años entre 2011 y 2014 en los Estados Unidos informó Guttmacher. Hubo 926.200 abortos registrados en 2014 en general, dijeron. Y el número de embarazos que terminan en el aborto, excluyendo los abortos involuntarios, también cayó un 11 por ciento desde 2011, señaló el informe. Esto siguió una marcada disminución en la tasa de aborto, que ya había disminuido en un 13 por ciento entre 2008 y 2011. La tasa general de aborto ha experimentado una disminución constante desde 1980-81 cuando estaba en su apogeo de 29,3 abortos por cada 1.000 mujeres, informó NPR. Los líderes pro-vida han dado la bienvenida a la reducciónen la tasa de abortos, aunque plantearon algunas preguntas sobre la exactitud del informe. «Esa es la pregunta central», dijo Chuck Donovan del Instituto Charlotte Lozier a EWTN acerca de la exactitud de los números. Por ejemplo, señaló que California no tiene informes de cifras de aborto provenientes de su agencia estatal de salud. El informe en sí afirma que «hemos obtenido respuestas de sólo el 58% de las instalaciones que creemos que proporcionó abortos en 2014». Sin embargo —admitió— que todas las fuentes que reportan abortos muestran una fuerte disminución en la tasa de abortos, desde los informes estatales, el informe de Guttmacher, y los informes de los Centros para el Control de Enfermedades. Posibles causas La mayor causa de la disminución, sugirió Guttmacher, podría haber sido el uso de anticonceptivos. La Dra. Rachel Jones, principal investigadora del Instituto Guttmacher, dijo a EWTN: «Creemos que el factor más importante que contribuye es a las mejoras en el uso de anticonceptivos ... Que las parejas están usando la anticoncepción con mayor eficacia y, en particular, Utilizando métodos de acción prolongada como el DIU». menos mujeres quedan embarazadas en 2014 que en 2011 ... creemos que esto es porque la mejor evidencia disponible sugiere que más mujeres están usando métodos más eficaces y por lo tanto hay menos embarazos no deseados. Así que eso significa que de los embarazos que se producen, mayor cantidad son embarazos deseados». Otras causas menores para la disminución de la tasa de aborto podrían haber sido las leyes estatales que restringen los abortos o regulan las clínicas de aborto, dijo Guttmacher. «Sin embargo, la ola de restricciones de aborto aprobada a nivel estatal en los últimos cinco años también podría haber contribuido a la disminución al hacer más difícil que las mujeres tengan acceso a los servicios necesarios en estados altamente restrictivos». Desde 2010, varios estados han aprobado reglamentos de clínicas de aborto, a raíz del incidente de Kermit Gosnell, en el que el abortista de Filadelfia fue condenado en 2013 por tres cargos de asesinato en primer grado, y los fiscales revelaron su clínica como una «casa de los horrores» repleta de graves violaciones a la salud. Hay una «multitud de factores» que podrían estar detrás de la disminución de la tasa de aborto, dijo Donovan. Señaló que las encuestas muestran que los jóvenes tienden a ser pro-vida, debido a un aumento en el uso y la calidad de los ultrasonidos que muestran un bebé en el útero. «La violencia del aborto también está siendo comprendida como un mal por muchos jóvenes y un mayor porcentaje de embarazos no deseados se están llevando a término», agregó. La actividad sexual de adolescentes ha disminuido en general, dijo Donovan, señalando números del Centro de Recursos para la Prevención del Embarazo Adolescente mostrando que el porcentaje de estudiantes de secundaria que habían tenido relaciones sexuales bajó de 54 por ciento en 1991 a 47 por ciento en 2013. También ha habido «cambios en el entendimiento del aborto», dijo Camosy. El niño no nacido se conocía anteriormente como un «grupo de células», pero el auge de la tecnología como los ultrasonidos 3D ha permitido a la gente ver a un niño vivo y en movimiento en el útero. La presidenta de la multinacional del aborto Planned Parenthood, Cecile Richards, atribuyó el descenso a los anticonceptivos, informó NPR. «Esto demuestra que finalmente estamos haciendo un mejor trabajo de ayudar a las mujeres a tener acceso al control de la natalidad que es asequible y que es de alta calidad», alardeó a pesar de saberse la presidente de una multinacional que se lucra con el aborto. En el informe Guttmacher, hubo un aumento del 14 por ciento en los «abortos precozmente medicados» que ocurrían «en instalaciones no hospitalarias», como el uso de la píldora RU-486 en las primeras ocho semanas después de la gestación. Donovan admitió que este es un «número preocupante». En general, los números reflejan algún progreso, dijo Donovan, señalando a factores como más recursos para las mujeres embarazadas y la conducción de más mujeres para llevar a sus hijos a término.







