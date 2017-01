La Cámara de Representantes de los Estados Unidos vota contra la financiación del aborto con dinero público

:: :: ::

Hasta ahora la enmienda, que prohíbe que el dinero federal sea usado para financiar abortos a través de Medicaid, era objeto de renovación anual. CAMINEO.INFO.- La «No Taxpayer Funding of Abortio Act (HR 7)», presentada por el republicano Chris Smith, R-NJ, convierte en perenne la enmienda llamada «Hyde Amendment permanent»., que prohíbe que el dinero federal sea usado para financiar abortos a través de Medicaid, El Instituto Charlotte Lozier estima que la enmienda Hyde ha ahorrado más de dos millones de vidas desde su promulgación en 1976. La nueva ley elimina la financiación de abortos establecido por el sistema Obamacare, que por otra parte será virtualmente desmantelado por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Algunos congresistas demócratas defendieron que el Obamacare no servía para financiar abortos con dinero público, pero la realidad es que, tan solo en el 2014, más de mil seguros médicos basados en ese sistema incluían el aborto bajo demanda. Otros congresistas demócratas salieron en defensa de la multinacional pro-abortista Planned Parenthood, mientras que los representantes provida incidieron en el hecho de que la nueva ley se limitará a convertir en permanente lo que ha sido una práctica habitual desde el año 1976.







