Trump firma la ley que permite a los estados dejar de financiar a Planned Parenthood

CAMINEO.INFO.- La firma del Presidente el jueves 13 de abril se dio algunos días después de que el 30 de marzo el Senado derogara la norma impuesta por el Expresidente Barack Obama , que obligaba a todos los estados a financiar con dinero federal a Planned Parenthood. La derogación, que anula la ley denominada «Title X» se aprobó tras una reñida votación con 51 votos a favor y 50 en contra. Tras varias horas de debate, el voto decisivo lo emitió el Vicepresidente Mike Pence, quien también actúa como Presidente del Senado, según lo norma la Constitución estadounidense. La Cámara de Representantes votó la norma en febrero. Jeanne Mancini, Presidenta de la March for Life, expresó su agradecimiento a Trump «por restaurar la libertad de los estados de dirigir los impuestos de los contribuyentes ya no a los que hacen abortos sino a financiar centros de salud comunitarios que dan atención integral a las mujeres». Por su parte Susan B. Anthony List agradeció a los representantes Black y Joni Ernst por haber «liderado este esfuerzo en el Congreso». La presidenta de la institución, Marjorie Dannenfelser, indicó que «priorizar el retiro de fondos de Planned Parenthood hacia el cuidado de salud integral es algo positivo». «La resolución firmada simplemente asegura que los estados no sean obligados a financiar el negocio del aborto con los dólares de los contribuyentes», agregó, «En su lugar, los estados tendrán ahora la opción de usar el dinero de la ley Title X en clínicas de salud integral que sirven mejor a las mujeres y a las jóvenes», resaltó Dannenfelser.







