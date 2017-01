¿El Congreso del PP es para respaldar al jefe o para revisar su papel?

Siento formar parte de una derecha sin partido que la represente

Milité en la UCD hasta su hundimiento definitivo y me prometí a mí mismo no volver a formar parte de ningún partido y lo he cumplido. Pero una cosa es ser militante y otra ser votante. Creo que nunca voté a la vieja Alianza Popular que también desapareció con más pena que gloria, aunque he votado siempre por el Partido Popular, aunque las últimas veces lo he hecho con repugnancia, no tanto por las personas concretas que se presentaban por mi circunscripción, aunque algunas no las conocía de nada, como por la deriva que iba tomando el partido, cada vez más lejos de los valores que yo pensaba tenía que encarnar el único partido de la derecha.

Ahora andan de congreso, no sé si para seguir respaldando a Rajoy como jefe indiscutible o para replantear los valores que debían orientar la acción del partido, el programa a ofrecer a sus votantes. No estoy muy seguro de que vayan a hacer un serio examen de conciencia para darse cuenta de sus desviaciones.

Ver que el partido al que entrego mi voto no defiende para nada la vida ni la familia, que sigue las consignas "progresistas" del feminismo y la ideología de género y las impone en las autonomías en las que gobierna, incluso de forma coactiva, y las aprueba donde no gobierna, me obliga a replantearme si debo seguir votándole.

Con una legislatura de mayoría absoluta no han querido derogar ninguna de las leyes del nefasto Rodríguez Zapatero sobre el aborto, el divorcio exprés o llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo, cuestiones que planteó ante el Tribunal Constitucional y que parece haber retirado. La pérdida de votos en las elecciones de diciembre de 2015 ¿no se deberá a estos incumplimientos? Quizás ni se les ha pasado por la cabeza.

Creo que ese partido vive convencido de que la gente que nos consideramos de la derecha va a seguir votándoles ya que los demás partidos son peores y el hecho de que hayan conseguido ser el partido más votado les parece suficiente para seguir en el poder y, si es posible que se establezca para siempre que el partido ganador sea el que gobierne.

No puede ser que la disciplina de partido impida el voto en conciencia, ni puede ser que los que no comparten las ideas abortistas y anti familiares queden excluidos de las listas electorales, que se tengan en cuenta cálculos electorales antes que cuestiones morales. ¿Plantearán algo de esto en el congreso que tienen entre manos?

Ante la corrupción endémica que padecemos no basta que el partido declare su confianza en la justicia si no hace nada por despolitizarla ni sanearla. ¿Quién puede confiar en un sistema judicial tan lento como el nuestro? Con tanta demora pueden prescribir los delitos de los culpables y los inocentes pasarán el calvario de la incertidumbre y la desazón. ¿Qué se propone hacer el Partido Popular en este campo? ¿Y en el de la educación y en tantos otros?

Parece bastante claro que tenemos una administración carísima, estatal, autonómica, provincial, municipal y… europea. Además cada una quiere justificarse ante su gente con inversiones que muchas veces son innecesarias y ruinosas. ¿Qué política va a seguir el PP en donde gobierne?

Como no soy militante no tengo voz ni voto en el congreso que tienen entre manos, pero en las próximas elecciones tengo un voto, poca cosa, pero ya veré si se lo sigo dando al PP o me abstengo por aburrimiento.