www :: :: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo 5 / 5 (1 Votos)





La encrucijada económica, política y sociológica en que estamos en España (II) José Manuel González Pérez

¿Cuales son los perfiles de esta gran crisis transitada por todos, sus causas primigenias, son?

1.- un shock financiero que viene de fuera.

2.- decisiones de inversión erróneas, en España se ha invertido demasiado en un sector –vivienda– que se ha ido al traste; y

3.- todo ello en conjunción con un sistema de precios y salarios sumamente rígido, que no puede adaptarse con facilidad a los cambios.

¿Cuales son las debilidades estructurales de la economía española que potencian la crisis y hacen más difícil la salida?

1º.- La baja productividad de nuestro tejido productivo.

2º.- La crisis demográfica.

3º El tamaño de nuestras Administraciones Públicas (sus solapamientos e ineficiencias).

4º.- El problema del mantenimiento del actual ‘estado de bienestar’ y un elevadísimo endeudamiento público y privado y 5º La insuficiencia de crédito.

¿Qué se ha necesitado hacer? Aceptar que en los mercados de bienes y servicios la crisis se ha instalado en forma de excesos de oferta por debilidad de la demanda e insuficiencia crediticia. En suma, no se vendía lo producido.

¿Qué o quién impide la flexibilización?¿cuánto se ha tardado en que se realicen los naturales ajustes a la baja en los precios de las viviendas,... para que los agentes económicos empezaran a encontrar oportunidades de inversión rentable? ¿cuánta resistencia ha habido, con la antigua regla de los convenios colectivos por sectores y territorios, al correcto y necesario ajuste salarial para que de nuevo pudiera haber incentivos para la contratación laboral? Desde el gobierno de España se marcó bien el paso con la negociación de la facilidad crediticia con la UE de 100.000 M¤, con la requerida y urgente Reforma financiera y del sistema crediticio, con la absolutamente necesaria Reforma Laboral optando por mayor flexibilidad frente a la tremenda rigidez, causante fundamental del mayor paro estructural de entre todos los países desarrollados, sustituyendo los convenios territoriales y sectoriales por los convenios de empresas y mediante el abaratamiento del despido sin efectos retroactivos. ¡Por fin un gobierno ha abogado por todos, por los ocupados y sobre todo por los parados, que en 2011 eran más de 5 millones con una tasa de paro del 26,9% y que actualmente, siendo aún alta, estamos sobre 4 millones, se ha reducido hasta el 20,8%. Cuando resulta que en 2007 con el rebufo positivo que dejó el gobierno del PP en 2003 se encontraba el PSOE con una tasa de paro en el 8,7% que no logró preservar, porque todo parecía que explotaba con tanta burbuja real y financiera, y el susto apareció con la reescalada de la tasa de paro hasta el 26,9% y con la actividad económica rompiéndose hasta decrecimientos del PIB del -4,3% . Llegó el PP y nada fácil se lo pusieron. Inmediatamente se presentaron dos huelgas generales por estrictos intereses no generales, sino políticos y sindicales, con gran deriva sensible hacia los ya ocupados fijos que no hacia los eventuales y mucho menos hacia los 5 millones de parados. También ha sido necesario para favorecer las ventas y la actividad económica el fomento de la competencia y flexibilización de precios en todos los mercados (de bienes y servicios, financieros y de trabajo), requiriéndose mejoras tecnológicas y de la productividad para propiciar ventajas competitivas en precios y costes que nos abran a los contextos internacionales. Quedan pendiente aún las reformas más difíciles, la Reforma de las Administraciones Públicas y la que permita garantizar las Pensiones.

¿Se ha corregido o no el crecimiento de la prima de riesgo, cuando estuvimos en julio de 2012 al borde del rescate? Sin duda, desde los 640 puntos básicos hasta dejarla sobre los 100 puntos. ¡Cuánto nos enseña el susto de la crisis! Y cómo se advierte la correcta lectura y gestión del gobierno del PP en toda su tarea por ayudar a cuidar e incrementar el grado de confianza en nuestra economía. Sus primeros años de gobierno, 2011 y 2012, fueron terribles por la herencia negativa recibida del PSOE y camuflada en un aparente ‘sistema financiero envidiable’ y una expansión del gasto público en 2011 sin igual, sin amparo financiero sino con sólo contumacia intervencionista sin red, y todo ello con una economía decreciendo ya en 2009 al -4,3% . Los años 2013, 14, 15 y 16 revelan una cierta mejora en las variables micro y macroeconómicas, hay más confianza, la inversión extranjera crece en España, el crédito al consumo crece, el crédito hipotecario crece, el número de cotizantes a la seguridad social crece, la tasa de paro decrece, se ha frenado y parado la caída del ciclo y desde 2013 la tendencia se ha invertido hasta apuntar a una tasa de crecimiento positiva sobre el 3% en 2016. Esto es así y prometería recorrido futuro si se perseverase en el correcto camino de las necesarias y obligadas reformas; si esto no se tira al traste con la incertidumbre política y las cotas de malestar social derivadas de las dos huelgas generales de 2012, de las lecturas radicales desde la izquierda y de las corruptelas perpetradas por algunos políticos del PP y de cada uno de los demás partidos, "viejos" y "nuevos". Somos tremendamente interdependientes los unos de los otros y es preciso, con prontitud, preservar, cuidar y aumentar, sin ingenuidades, el grado de confianza mutua. La desconfianza instalada y su peor cara, su consecuencia en los más de cinco millones de parados, dejaban en evidencia la perentoriedad de unas reformas estructurales bien hechas. Todas las reformas planteadas y su desarrollo son ineludibles. La confianza mutua, los objetivos y restricciones operantes individualmente y para el conjunto y perseverar en las reformas nos ayudan en la buena dirección.

¿Cual es el principal problema de fondo? la creciente desesperación de la gente ante una situación de paro masivo y persistente. ¿Puede esto reventar? Si no se superan las rigideces de precios y salarios esto revienta. Es esencialmente una cuestión de valores, de reconocimiento de la interdependencia mutua frente a los planteamientos de permanente pugna. Efectivamente, es normal que haya tensiones. Me gustaría que prevalecieran en lo económico, en lo político y en lo social los acuerdos y los intercambios voluntarios, pero insisto, esto no es cuestión de gustos, buenismo o voluntarismo, es cuestión de extrema necesidad y sostenibilidad



¿Qué debe cuidarse y preservarse en aras de buscar toda sostenibilidad? Los recursos pues son escasos, especialmente el empleo, la generación de actividad económica y de riqueza, la competencia, la transparencia, así como buscar mecanismos (mercados con cierta regulación) que permitan conciliar la compatibilidad de planes entre personas distintas, iguales ante la ley, con objetivos distintos, restricciones distintas y distantes por ser precisamente todos conscientes de nuestra tremenda interdependencia mutua. 'La intervención pública' y la "mano invisible" deben funcionar sobre un esquema de valores racional y justo (en mi opinión muy cercanos a los valores cristianos). Hay que 'sanearse', todos, sanear los bancos, las empresas, las administraciones públicas, las patronales, los sindicatos… preservando y premiando valores. Sobre esta base, la libertad es capaz de crear riqueza y bienestar para sostener y sostenernos, sin ingenuidades, ni voluntarismos, ni populismos. Hay que "almarse". Reflexionemos esto aceptando la cuota de responsabilidad propia sin culpabilizar 'al otro' de todo y sin vetar a nadie. La verdadera Democracia y La gran Política nos lo demanda.







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO

Nombre: Email: Titulo: Comentario: