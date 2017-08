¡La subida de los salarios!

¿Draghi y Errejón de la mano? ¡Hay que ver cómo son las cosas! Mi padre me decía no te lances a juzgarlas. Sopésalas. Pondéralas y fórmate opinión razonada, con sentido. Me sorprendió escuchar a I. Errejón sentado en su escaño 'arropándose' en Mario Draghi presidente del Banco Central Europeo (BCE) al haber dicho éste que los salarios en Europa debieran subir. Que conste que me encantaría que me subieran mi salario. Mi sorpresa no fue sólo por lo de la subida salarial, sino porque se agarrara a la opinión de Draghi. Algo que afirmaba Errejón llevaba diciéndolo desde hace dos años. Me sorprendieron las dos cosas. ¿Con anterioridad a esos dos años no reclamaban Podemos e IU subidas salariales? Creo que esa reclamación es crónica, genética, en tales filas mientras no asuman la perspectiva empresarial, mientras no sean ellos quienes paguen esos salarios más altos. ¡Que sean siempre otros los que procedan a pagarlos! Contrasté la verosimilitud de la opinión de Draghi y efectivamente la afirmó, tal cual. Amparándose en que 'ya había transcurrido demasiado tiempo en que los salarios crecían menos que la productividad'. Me extrañó esta manera de alongarse al mercado de trabajo del presidente del BCE, máximo responsable de la política monetaria ¿Porqué la 'testa' de la Autoridad Monetaria (A.M.) dice tal cosa? Aunque es normal ver la perspectiva macroeconómica en los informes y discursos de la A.M.



¿Por qué entra así en competencias que no le son propias? ¿Qué puede estar pasando aquí para que de repente se vea el mundo económico al revés? Tratar sobre los salarios se corresponde con políticas de Oferta y esto le queda, por ahora, lejos a Draghi. Es cuestión de los agentes sociales, del respectivo gobierno nacional, de la competitividad y la productividad existente. Busco posibles justificaciones. Hay una, que creo ingenua, que descansa en el agotamiento del margen de la política monetaria para expandir la Demanda, los tipos de interés más no pueden bajar. Como esto no tira. ¿Qué se le ocurre a Draghi? Pues nada. Que tiren otros. ¿Quiénes? Los empresarios. Y se queda tan pancho. ¿Estarán hablando Draghi y Errejón con los datos de la Economía española? No. Ni el uno, ni el otro. La productividad en España tiene deficiencias estructurales y ese diagnóstico de que ha crecido más que los salarios en general no se sostiene. Quizá sí en algunos entornos europeos y en empresas concretas. Si así fuera aquí los empresarios españoles habrían renunciado a maximizar sus posibles beneficios no contratando más trabajadores. Esto no ha sido así en España. Hemos vivido una tremenda crisis y las pérdidas y los cierres de empresas han sido tremendas. En el mercado de trabajo hay instalada mucha rigidez y un exceso de oferta que colocó el paro en el 27% aunque vamos mejorando poco a poco hasta situarmos sobre el 19% tras los ajustes y las reformas.







La rigidez salarial a la baja ha sido y es causa primera del paro salvo que la causa sea que las empresas no vendan por insuficiencia de demanda, por exceso de oferta en los mercados de bienes o por rigidez de precios a la baja. Si los empresarios no vendieran, por mucho que caiga los salarios los empresarios no contratarían más trabajadores. Si así fuera, la mejor estrategia sindical es la reivindicación de mayores salarios para los ya ocupados. Pero los parados estarían 'condenados'. Si no se incrementan las ventas nadie contratará más trabajadores. Esto es el paro keynesiano o de exceso de oferta generalizado en los mercados de bienes y de trabajo. Se trata pues de que los empresarios vendan más. La subida salarial sólo se justificaría en sectores con incrementos en productividad, de ahí la virtud de la reforma laboral apostando por la flexibilidad de convenios de empresas respecto a los caducos e inoperativos, por rígidos, convenios colectivos por sectores y territorio. Racionalmente, choca con la existencia de paro las subidas salariales. Es una demanda voluntarista, un deseo mio y de los trabajadores (oferentes) que no es factible. Porque alguien lo tiene que pagar y ese alguién no está en condiciones, ni en el sector privado ni el público. No aparece. Sin embargo, Draghi con su inoperante instrumento monetario mira para otro lado y dice a los empresarios págenlo. ¿Por qué? ¿Cómo bajaría el paro de los 3,7 millones y del 19% si subieran los salarios? Yo no lo veo. Tal opción creo no tiene fundamento económico sino sólo voluntarismo político, cosa que, por lo que se ve, parecen compartir I.Errejón y M. Draghi. ¿Preocupante coincidencia?





No obstante, un gran colega, mi amigo D. Cova, me apunta que Draghi dice más cosas. Errejón se agarra sólo a lo que más le interesa. Seguramente no le gustaría el discurso de más reformas de los mercados, de la racionalización del gasto público y de un mejor esquema fiscal. ¿La subida del salario mínimo y la reducción de impuestos pudieran ser medidas adecuadas para una economía con el instrumento de política monetaria inoperativo por la 'LM plana' (esto es expresión técnica de existencia de trampa de la liquidez en la que estamos)? Quizá. Aunque no acabo de verlo. ¡Quizá la subida del salario mínimo y la reducción de impuestos tenga algún efecto positivo si no aumentara el paro, pero eso no es posible con la subida de los salarios. El paquete, apunta mi amigo D. Cova, debiera ser completo y muy coordinado para que sea algo efectivo. Pero insisto, no acabo de creérmelo por descansar en el reclamo no razonado ni sostenible de mayores pagos de salarios por las empresas y porque va de la mano de mayor rigidez laboral. La verosimilitud de la expansión de la producción, de las ventas y del empleo (reducción del paro) pasa por mayor flexibilidad y competitividad en los mercados de bienes y de trabajo (en precios y salarios), mejorar las tecnologías y la productividad, por la acumulación de capital, el ahorro y la inversión productiva. Si la gente que hoy no consigue trabajar, 3,7 millones de personas, se pudiera emplear con los salarios vigentes o menores la Demanda sí podría crecer. Los incrementos salariales son factibles si van asociados a incrementos de productividad y ventas. En pretensión fallida queda toda política y política económica que se olvide de esto. Espero papá sólo contribuir al debate exponiéndolo razonadamente y sin lanzarme.