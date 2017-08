www :: :: ::

¿"Voluntad política" y fundamento económico en las fuerzas del cambio? José Manuel González Pérez

Antes de que el PSOE con Zapatero abriera 'la Caja de Pandora', 'generando y regalando' con cargo a lo público derechos espurios sin red presupuestaria, expandiendo el gasto público recurriendo a financiación ajena sin fundamento económico, el grado de seguridad jurídica y la confianza mutua era nítidamente mejor. Los abusos y las malas gestiones siempre pasan factura. Las facturas de los abusos públicos concretos de personas concretas los pagamos también todos. El coste político y el coste económico se hacen patentes en el cuento y en las cuentas del PP y del PSOE, mediante el coste político en términos de pérdidas de votos y escaños y el coste económico en euros y bienestar o sacrificio. Los datos reales y monetarios de la economía española 2008-2011 lo contrastan. Los datos macro y microeconómicos y la capacidad de sacrificio de los españoles durante 2011-2016 han ido mostrando con crudeza la importancia y bondad de los ajustes y de las reformas realizadas desde el gobierno de Mariano Rajoy ganándose, por la vía de la gestión de su política económica, y reconquistándose niveles de confianza que se habían perdido. Ha sido patente que se ha relajado la nuestra prima de riesgo desde los 640 a los 100 puntos básicos. Cosa que se agradece por el abaratamiento de los costes financieros de la colocación de deuda soberana. Pero la antigua deuda y las nuevas acumuladas, ya más barata, hay que controlarla y pagarla, no nos olvidemos que en el ámbito público estamos en el 104% del PIB, para nuestro bien y para seguir así inspirando confianza. Las dicotomías son buenas referencias por ser simples y porque sirven para ordenar las cosas de la realidad. Una vez realizado un primer orden conviene también ahondar en algo más complejo que es fruto de la combinación de lo simple dentro del orden que muchas veces pueda existir realmente. Pero a veces, son inventos huecos e irreales, fatuos . ¡Veamos realidades, veamos ejemplos!:' blanco-negro, día-noche, niño-anciano, amarillo-azul, público-privado, ateo-creyente, derecha-izquierda, PP-PSOE .... Podríamos seguir. Pero tras o dentro de estas referencias pueden aparecer o no otras realidades combinación de aquellas: gris, alborada, crepúsculo, joven, verde, mixto o concertado, no practicante, centro, Ciudadanos, Podemos, .... Cuando esto se hace en el ámbito científico y técnico el resultado de la combinación es casi tan simple y real como los conceptos primarios de los que brota pero, en cambio, cuando nos movemos en el ámbito antropológico, social, político y económico la cosa puede llegar a ser mucho más compleja e incluso insostenible cuando se desdibuja lo fundamental: el requerido servicio a la persona y a la humanidad, cuando se instala la pérdida del sentido antropológico. Del servicio a la persona como axis y no a la "idea". Así para 'avanzar' en 'el afán de novedades' (¿necesidades?), mediante la política, los políticos se centran en generar nuevos 'derechos' ante 'nuevas realidades' o 'nuevas necesidades'. Se apela a nuevos conceptos obtenidos de la ingeniería política y social sin recurrir a los fundamentos económicos, ni filosóficos, ni morales o ‘éticos’ que los sostengan. Se apela a 'la voluntad política' muchas veces al servicio de las correspondientes ideologías y no del hombre, de la persona. ‘Voluntad política’ que soslaya también la vocación renacentista, de vuelta a las fuentes clásicas, que con contumacia pasa por la desnaturalización de antiguos y clásicos conceptos, tantas veces vitoreados y ahora camuflados y hasta vituperados. Conceptos releídos desde la evolución de las ideologías de izquierdas con su apego al intervencionismo público y al socaire de la influencia de la teoría del gender (género). Veamos una muestra de los productos generados en los postmodernos ordenamientos jurídicos, en los colegios y en toda la sociedad: padre - primogenitor 1, madre -primogenitor 2; matrimonios, familias, familias extensivas; amor, sexo; hombre, mujer, gay, lesbiana, homosexual, transexual,multiplicidad de géneros, interrupción voluntaria del embarazo-aborto; eutanasia -muerte dulce; personalidad recibida, personalidad adquirida y la ahora pretendidamente importante 'la personalidad elegida', los decretos de Educación para la Ciudadanía (EpC), las nuevas leyes de ámbito autonómico sucesoras de los decretos fallidos sobre EpC, auspiciadas en estos ámbitos por ser más difícil articular la oposición a las mismas al fracionarlas bajo la estrategia del 'divide y vencerás', con sus intenciones o pretensiones fundamentadas en la teoría del gender, los derechos espurios generados al amparo de leyes sin o insuficiente dotación presupuestaria como las que pretenden dar cobertura a la Dependencia, a la Sanidad, a la Educación (los denominados bienes de mérito). Política y postmodernismo que veo no andan ni conducen hacia mayores cotas de confianza. Caminan amparados en el relativismo sin aval 'del todo vale' y ‘nada cuesta’ y si cuesta que otro pague. Es decir que “todos” lo paguemos. Política y postmodernismo carísimo e insostenible. ¡Cuidado, cuidémonos! Nada es gratis, pues los recursos son siempre escasos. Inexorable máxima. Si no hay otro que voluntariamente pague, ¡no importa, tranquilos, aquí está el Estado con “el bolso sin fondo”, ¡como el de Mery Poppins! que irá al ritmo del pulso de la solemne y soberana ‘voluntad política' rodando al alza el listón tributario, recurriendo al recurso al endeudamiento público, a la expansión monetaria generando inflación o alzándose contra la propiedad privada . Caminos de mutuas desconfianzas y pugnas. Caminos tensos, lejanos al de los acuerdos logrados por el reconocimiento de la interdependencia mutua. Mermando así las capacidades públicas y privadas de generación de actividad económica, riqueza, ahorro, inversión - acumulación de formación bruta de capital (f.b.k.) y, por tanto, de empleo. Caminos aquellos que van recto y rápido a parar en empobrecimiento, en la pobreza, hacia los precipicios que revelan la insostenibilidad de las promesas de 'la voluntad política' cuando carece de fundamento económico y prefiere la generación por doquier de derechos espurios, de desconfianza y de inseguridad jurídica.







